В Госдуме предложили признать США террористическим государством Депутат Госдумы Морозов предложил признать США террористическим государством

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Олег Морозов

Поставку Украине данных со спутников США для боевых действий следует расценивать как агрессию против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. По его мнению, об этом следует объявить на всех международных площадках и признать США террористическим государством.

Теперь стало очевидным, что эта информация используется для обстрелов российских городов. <...> Надо <...> потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством, — сказал Морозов.

Он также поделился мнением, что Вооруженным силам РФ следует нанести удар по украинским центрам принятия решений.

Ранее корреспонденты РИА Новости заявили, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar снимал российский Белгород за три дня до обстрела города со стороны ВСУ. По информации агентства, съемки велись 30 июня, а также 20, 22 и 27 июня.

В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду ракетами комплекса «Точка-У», в результате обстрела погибли четыре человека. Среди них один россиянин и трое граждан Украины, которые прятались в России от боевых действий. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, также пострадали четыре человека, среди них ребенок.