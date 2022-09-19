Клинтон рассказал о переговорах с Ельциным по расширению НАТО Бывший президент США Билл Клинтон рассказал о переговорах с Ельциным по расширению НАТО

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Бывший президент США Билл Клинтон раскрыл CNN детали своего разговора с первым президентом Российской Федерации Борисом Ельциным по теме расширения НАТО на восток. Политик вспомнил, что задал российскому лидеру вопрос, правда ли тот думает, что Вашингтон будет использовать базу в Польше, чтобы бомбить Россию. По словам Клинтона, Ельцин ответил «нет», но добавил, что в России многие так считают из-за исторической памяти с Гитлером и Наполеоном.

Я спросил его: «Ты, правда, думаешь, что я буду использовать базу в Польше, чтобы бомбить Россию?». Он ответил: «Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона», — рассказал Клинтон.

Экс-президент добавил, что США и НАТО не собирались угрожать России, поэтому Москва не может использовать этот аргумент для оправдания своих действий на Украине. Клинтон также рассказал, что предлагал России особое партнерство в НАТО с перспективой вступления в НАТО.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ранее заявил, что недавняя перегруппировка российских войск на Харьковском направлении делает непредсказуемыми дальнейшие шаги Москвы на фронте, пишет Reuters. Военный призвал Запад и Украину проявить бдительность к дальнейшим действиям России. Он добавил, что инициатива находится в руках ВСУ. Генерал допустил, что Россия может снова пойти в наступление в ближайшие недели или месяцы.