Американский генерал призвал опасаться непредсказуемости России Reuters: генерал США Милли заявил о непредсказуемости России из-за контрнаступления Киева

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что недавняя перегруппировка российских войск на Харьковском направлении делает непредсказуемыми дальнейшие шаги Москвы на фронте, пишет Reuters. Военный призвал Запад и Украину проявить бдительность к дальнейшим действиям России. Он добавил, что инициатива находится в руках ВСУ. Генерал допустил, что Россия может снова пойти в наступление в ближайшие недели или месяцы.

Дальнейшая реакция России абсолютно непредсказуема. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности, — рассказал Милли.

Выступая перед американскими военными на базе НАТО в Польше, генерал выразил мнение, что солдаты в США и Европе не находятся под угрозой. Он при этом отметил, что ситуация с поставками военной помощи Украине может привести к эскалации. По этой причине, считает Милли, следует проявить бдительность.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что наступательный план украинской армии в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике провалился. Он подчеркнул, что действия ВСУ удалось пресечь благодаря отваге и мужеству бойцов чеченского спецназа «Ахмат». По словам Кадырова, был взят в плен украинский военный. Глава Чечни добавил, что «этот некогда оболваненный наркоманом Зеленским человек находится в надежных руках, его не бьют и отношение к нему гуманное».