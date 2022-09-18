Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что недавняя перегруппировка российских войск на Харьковском направлении делает непредсказуемыми дальнейшие шаги Москвы на фронте, пишет Reuters. Военный призвал Запад и Украину проявить бдительность к дальнейшим действиям России. Он добавил, что инициатива находится в руках ВСУ. Генерал допустил, что Россия может снова пойти в наступление в ближайшие недели или месяцы.
Дальнейшая реакция России абсолютно непредсказуема. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности, — рассказал Милли.
Выступая перед американскими военными на базе НАТО в Польше, генерал выразил мнение, что солдаты в США и Европе не находятся под угрозой. Он при этом отметил, что ситуация с поставками военной помощи Украине может привести к эскалации. По этой причине, считает Милли, следует проявить бдительность.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что наступательный план украинской армии в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике провалился. Он подчеркнул, что действия ВСУ удалось пресечь благодаря отваге и мужеству бойцов чеченского спецназа «Ахмат». По словам Кадырова, был взят в плен украинский военный. Глава Чечни добавил, что «этот некогда оболваненный наркоманом Зеленским человек находится в надежных руках, его не бьют и отношение к нему гуманное».