Кирби: помощь Киеву позволяет предотвратить конфликт с участием ВС США

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Противодействие Москве в конфликте с Киевом позволяет предотвратить более масштабную эскалацию с участием американских военных, заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Под противодействием политик подразумевал помощь Украине, приводит его слова ТАСС.

[Противодействие России] может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск, — считает Кирби.

Вместе с тем в Белом доме подчеркнули, что Пентагон имеет в распоряжении еще $5,2 млрд для оказания военной помощи Украине. Кроме того, поставка вооружений для ВСУ продолжится в обычном темпе, утонили в администрации Джо Байдена.

В США 1 октября приняли закон о бюджете правительства, который не включает помощь Украине. Тем не менее президент Байден заверил, что Вашингтон «не уйдет» и украинцы могут положиться на США.

Ранее отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон предрек Киеву крах, если Вашингтон прекратит свою поддержку. Военный считает, что при таком развитии событий у Вооруженных сил Украины не будет возможностей для контрнаступления.