«Капитуляция»: экс-советник Трампа оценил обмен Бута на Грайнер Экс-советник Трампа Болтон назвал обмен Бута «капитуляцией» США

Фото: Антон Новодережкин/РИА Новости

Обмен баскетболистки сборной США Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута — это американская капитуляция. Таким образом произошедшее на своей странице в социальной сети оценил экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон. По его словам, этот обмен был совсем не похож на то, что принято считать «американской силой».

Обмен Бута на Грайнер это не сделка, а капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются, — подчеркнул Болтон.

В четверг, 8 декабря, после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиках. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Бизнесмена осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий написал в Telegram-канале, что освобожденного из американского заключения предпринимателя Виктора Бута пригласят на заседание комитета Госдумы по международным делам. По его словам, россиянин мужественно перенес пытки и испытания в тюрьме США. Слуцкий подчеркнул, что он с нетерпением ждет встречи с Бутом.