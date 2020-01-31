https://static.news.ru/photo/2aca57e4-4435-11ea-9948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Судья в Сан-Диего обязал компанию Johnson&Johnson выплатить почти $344 млн в качестве штрафа за дефектную продукцию для женщин.

Судья Эдди Стёрджен вынес решение против компании по иску, который жительница США подала в 2016 году. Американка заявила, что продукция производителя не соответствует информации, которая была в рекламе. Женщина осталась недовольна пластиковыми сетками-имплантами, которые предназначались для борьбы с недержанием мочи и дисплазией шейки матки после родов, уточняет Associated Press.

Johnson&Johnson знала об опасности своих сетчатых продуктов, но ставила прибыль выше здоровья миллионов женщин, — заявил генеральный прокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра.

Johnson & Johnson ordered to pay US$344 million in pelvic mesh case https://t.co/6IfXpYaFIR pic.twitter.com/trNWmIz3yu — CTV News (@CTVNews) January 31, 2020

Ранее жюри присяжных Филадельфии приняло решение, что американская компания Johnson&Johnson должна выплатить компенсацию в размере $8 млрд за то, что не предупредила подавшего иск мужчину и других потребителей о побочных эффектах выпускаемого ей препарата, писал NEWS.ru.