«Избранный президент»: Байден изменил описание аккаунта в Twitter

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который объявил себя победителем выборов, изменил описание в своём профиле в Twitter, добавив туда информацию о своей новой должности.
Избранный президент, муж Джил Байден, гордый отец и дед. Готов построить лучшее для всех американцев, — говорится теперь на его странице.
Кандидат в вице-президенты и член команды Байдена Камала Харрис также изменила описание на «избранный вице-президент США» и поздравила Байдена с победой.
Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.
Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.