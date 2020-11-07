«Избранный президент»: Байден изменил описание аккаунта в Twitter

https://static.news.ru/photo/ba82ba66-2125-11eb-aea5-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который объявил себя победителем выборов, изменил описание в своём профиле в Twitter, добавив туда информацию о своей новой должности.

Избранный президент, муж Джил Байден, гордый отец и дед. Готов построить лучшее для всех американцев, — говорится теперь на его странице.

Кандидат в вице-президенты и член команды Байдена Камала Харрис также изменила описание на «избранный вице-президент США» и поздравила Байдена с победой.

Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.