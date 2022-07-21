Итальянский журналист назвал скрытую цель американского давления на Россию Итальянский журналист Каммиллери: США и Британия хотят оторвать Евросоюз от российской экономики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США и Великобритания через давление на Россию хотят оторвать Евросоюз от российской экономики, заявил итальянский писатель и журналист Рино Каммиллери, передает «ПолитРоссия». Под прикрытием борьбы с Москвой наносятся удары по Европе, считает он.

Настоящая цель Brexit заключалась в следующем. На самом деле британцы усердно работают над тем, чтобы Украина вступила в ЕС после того, как они покинут его. Богатая страна уходит, а ее место занимает бедное и легкоуправляемое государство с высоким уровнем коррупции. Эта страна должна быть вооружена до зубов, настолько, чтобы иметь самую большую армию на континенте, — считает Каммиллери.

По мнению журналиста, наличие Украины в Eвросоюзе позволит промышленности Великобритании и США направлять туда излишки вооружения, которые ей было некуда сбывать. При этом Киеву отводилась бы роль «большой собаки», которая сидела бы у ворот России.

Каммиллери также отметил, что из-за действий Вашингтона и Лондона сблизились Россия и Китай: несмотря на санкции они вполне неплохо сотрудничают на взаимовыгодных условиях. Но это уже станет следующей проблемой для американо-британского союза, подчеркнул писатель.

До этого Рино Каммиллери заявлял, что США стремятся добиться того, чтобы между Евросоюзом и Россией образовалась глубокая пропасть. Благодаря этому Европа, которая «напичкана» американскими военными базами, скоро станет покупать сланцевый газ у США, уверен он.