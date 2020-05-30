Индейцы защищают свой район в Миннеаполисе

https://static.news.ru/photo/0a68866c-a2b6-11ea-b6b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Global Look Press

Индейская община города Миннеаполиса, котором идут беспорядки из-за убийства афроамериканца, готовятся к худшему сценарию развития событий.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства в городе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Индейцы оберегают свой район от вандалов, которые сейчас ломают все витрины. При этом у них нет никакого оружия.

Это Центр американских индейцев. Движение американских индейцев начиналось здесь, и они заложили это здание тут. Оно много значит для всей общины, — поделился молодой индеец Джерри.

Его супруга добавила, что у них есть быты. Но они собираются защищать свои владения мирным способом. Обычно грабители, увидев свет, убегают, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик.