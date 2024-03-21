«Индеец, которого не получит Украина»: назван самый опасный вертолет НАТО Военный эксперт Матвийчук: Украина вряд ли получит американские вертолеты

Фото: www.defense.gov

AH-64E Apache Guardian

Украина вряд ли получит современные американские вертолеты, которые стоят на вооружении в странах НАТО, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он считает, что Вооруженным силам Украины нужны сотни таких машин.

Если говорить о боевых вертолетах, то лучшие машины имеются на вооружении у США. Это McDonnell Douglas AH-64 Apache, или просто «Апач», названный в честь знаменитого индейского племени. Есть «Черные ястребы» Sikorsky UH-60 Black Hawk, способные высадить небольшую группу бойцов, «Кобры» Bell AH-1 Cobra — совсем старенькие машины, — объяснил военный эксперт.

По словам Матвийчука, таких вертолетов много в США, но «Украина вряд ли их получит». Между тем Вооруженным силам Украины нужно «минимум 300 таких боевых машин в рабочем состоянии» с обученными экипажами, запчастями и полным циклом обслуживания.

На Украине ничего этого нет. Плюс работа российской ПВО и авиации, не забываем, не позволит «индейцам» спокойно разгуливать, — заключил Матвийчук.

Ранее аналитики обратили внимание, что с момента прибытия на Украину танки Abrams будто исчезли. Они нигде не были замечены, неясно, что Киев с ними делает и какой бригаде ВСУ их передали.