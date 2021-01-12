Инаугурация Байдена под угрозой: в Вашингтон стягивают солдат

В США ожидают ещё более жестоких беспорядков в день инаугурации Джо Байдена, чем во время недавнего захвата Капитолия. Вооружённые сторонники Дональда Трампа готовят на 20 января «Марш миллиона ополченцев», который должен завершить намеченные на предшествующие дни протесты. Американские СМИ называют это самой большой угрозой президенту в период инаугурации со времён Авраама Линкольна, а Пентагон готовится развернуть на улицах Вашингтона 15 000 бойцов Национальной гвардии.

После штурма Капитолия 6 января соцсети начали активно блокировать аккаунты ультраправых активистов, но радикальные сторонники Трампа быстро нашли другие платформы для самовыражения, мигрировав в Telegram и Signal. На 17 января они запланировали акции протеста в столицах всех 50 штатов. Не исключено, что региональные Капитолии в этот день подвергнутся атакам, аналогичным вашингтонским событиям, говорится во внутреннем сообщении ФБР, попавшем в распоряжение канала ABC.

Финальным аккордом в трёхдневных демонстрациях и, возможно, беспорядках станет инаугурация Джо Байдена 20 января, которую отказался посетить Дональд Трамп. Руководство Twitter, принимая решение о блокировке его аккаунта, подчеркнуло, что публичный отказ присутствовать на мероприятии может быть сигналом для его сторонников: участников инаугурации можно атаковать. Подобные призывы действительно звучат в каналах радикалов, которые планируют устроить «Марш миллиона ополченцев» в Вашингтоне. По меньшей мере 16 групп подали заявки на организацию демонстраций в столице в день вступления Джо Байдена в должность.

Вот увидите, трамписты добавят Вашингтону и военным работы 20 января, — цитирует The Guardian один из таких каналов.

Впрочем, полиция и Пентагон не намерены повторять ошибок, благодаря которым стал возможен захват Капитолия. В столицу начали стягивать бойцов Национальной гвардии — активного резерва вооружённых сил. По плану, церемонию передачи власти будут охранять около 15 000 силовиков в защитной экипировке. В оборонном ведомстве пока не решили, будут ли они вооружены 20 января, но солдатам на всякий случай приказали быть при оружии на момент прибытия в Вашингтон из своих родных штатов. На дорогах столицы начали монтировать блокпосты и металлоискатели.

Timothy L. Hale /Global Look Press

По запросу мэра Вашингтона Мюриэл Баузер Трамп объявил в округе Колумбия режим чрезвычайной ситуации. Это позволит властям города и округа задействовать дополнительные ресурсы для обеспечения безопасности граждан.

Если я за что-то боюсь, так это за нашу демократию, потому что в нашей стране есть очень радикальные группировки, которые вооружены и опасны, — объяснила необходимость режима ЧС Баузер.

Ситуацию осложняет то, что и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф неожиданно ушёл в отставку. Именно его ведомство занимается безопасностью процедуры инаугурации. Остаётся только гадать, что заставило Вулфа принять такое решение всего за несколько дней до того, как он должен был передать свои полномочия представителю новой администрации. Не исключено, что чиновник осознал: предотвратить беспорядки 20 января не удастся, и хаос в день инаугурации ляжет чёрным пятном на его карьеру. Обязанности министра внутренней безопасности теперь будет исполнять администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор.

Часть окружения Джо Байдена убеждена, что в сложившейся обстановке лучше не проводить инаугурацию на открытом воздухе, но избранный глава государства намерен следовать традициям. Он также планирует посетить Арлингтонское национальное кладбище вместе с бывшими президентами Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой, что ещё больше усложнит работу службе безопасности.

Обычно президентская инаугурация привлекает тысячи зевак, но на этот раз американцев попросили остаться дома из-за пандемии коронавируса. Так что, судя по всему, единственными свидетелями вступления Джо Байдена в должность, помимо телезрителей, станут участники акций протеста, журналисты и Национальная гвардия. The New York Times замечает , что атмосферу на грядущей церемонии можно сравнить разве что с первой инаугурацией Авраама Линкольна в 1861 году. Тогда обстановка в стране тоже была настолько накалена, что новый глава государства давал президентские клятвы под защитой тяжело вооружённой кавалерии и пехоты. Через месяц в США началась гражданская война.