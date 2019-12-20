https://static.news.ru/photo/1d8f3f6a-24a8-11ea-afeb-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байден считает импичмент действующего лидера США Дональда Трампа «печальным событием». Политик заявил, что отставка руководителя государства — не повод устраивать праздник.

Не поймите меня неправильно, я не считаю несправедливым то, что Дональд Трамп подвергся импичменту... Но я считаю контрпродуктивной идею того, что это заслуживает торжества, — цитирует Байдена официальная страница агентства Reuters в социальной сети Twitter.

Impeachment of President Donald Trump is a sad moment for the country,’ said Democratic presidential candidate Joe Biden pic.twitter.com/7RhFNoAVla — Reuters (@Reuters) December 22, 2019

Сам Трамп заявил, что демократы нарушают основной закон страны, задерживая передачу документов по импичменту в сенат. Глава Белого дома пояснил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси затягивает процедуру из-за того, что у неё "нет дела.

Агентство отмечает, что Пэлоси пока не назначила менеджеров, которые будут представлять доказательства в ходе разбирательства в верхней палате Конгресса. До этого она не может продолжить процедуру импичмента.

Ранее NEWS.ru писал, что глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал результаты голосования в Палате представителей по Трампу местью демократов за проигранные в 2016 году президентские выборы. Он также предположил, что сенат, где республиканцам принадлежит большинство, заблокирует эту инициативу.