США

Илон Маск призвал разделить Amazon

23:03, 04 июня 2020
Илон Маск Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом.Он уверен, что её следует разделить.

Бизнесмен отметил, что монополия — это неправильно. Таким образом он в Twitter ответил на сообщение пользователя, который пожаловался, что Amazon отказался продавать его книгу о коронавирусе.

Джефф Безос (основатель Amazon. — NEWS.ru), это безумие, — подчеркнул он.

NEWS.ru писал, что Илон Маск призвал жителей Земли гордиться космическим кораблём компании SpaceX Crew Dragon. Бизнесмен заявил, что понимает тех, кто впечатлён запуском корабля. Он отметил, что сам с трудом справляется с эмоциями.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях