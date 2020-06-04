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Вероника Вишнякова
Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом.Он уверен, что её следует разделить.
Бизнесмен отметил, что монополия — это неправильно. Таким образом он в Twitter ответил на сообщение пользователя, который пожаловался, что Amazon отказался продавать его книгу о коронавирусе.
Джефф Безос (основатель Amazon. — NEWS.ru), это безумие, — подчеркнул он.
Джефф Безос (основатель Amazon. — NEWS.ru), это безумие, — подчеркнул он.
Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020
Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!
NEWS.ru писал, что Илон Маск призвал жителей Земли гордиться космическим кораблём компании SpaceX Crew Dragon. Бизнесмен заявил, что понимает тех, кто впечатлён запуском корабля. Он отметил, что сам с трудом справляется с эмоциями.
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Церемония прощания с афроамериканцем Джоном Флойдом, погибшим при задержании, проходит в американском городе Миннеаполисе. В мероприятии принимают участие родные мужчины.
Также на прощание пришёл мэр города Джекоб Фрей и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, передаёт «Интерфакс».
Акция проходит в Северном Центральном университете. Президент учебного заведения Скотт Хейген объявил о...
Илон Маск призвал разделить Amazon