Илон Маск призвал разделить Amazon

https://static.news.ru/photo/ac4ec10c-5b68-11ea-827c-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом.Он уверен, что её следует разделить.

Бизнесмен отметил, что монополия — это неправильно. Таким образом он в Twitter ответил на сообщение пользователя, который пожаловался, что Amazon отказался продавать его книгу о коронавирусе.

Джефф Безос (основатель Amazon. — NEWS.ru), это безумие, — подчеркнул он.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong! — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020

NEWS.ru писал, что Илон Маск призвал жителей Земли гордиться космическим кораблём компании SpaceX Crew Dragon. Бизнесмен заявил, что понимает тех, кто впечатлён запуском корабля. Он отметил, что сам с трудом справляется с эмоциями.