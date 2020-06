Илон Маск призвал разделить Amazon

Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Бизнесмен отметил, что монополия — это неправильно. Таким образом он в Twitter ответил на сообщение пользователя, который пожаловался, что Amazon отказался продавать его книгу о коронавирусе.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!