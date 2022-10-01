Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus

Фото: youtube.com

Глава Tesla, американский предприниматель Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus, сообщает Reuters. Бизнесмен отметил, что компания сможет производить миллионы таких моделей и продавать их менее чем за $20 тысяч — менее трети цены Model Y.

Tesla представила два прототипа человекоподобного робота Optimus, с внешними панелями и без. Вторая версия уже успешно используется на заводах компании, делая несложную рутинную работу. Серийные образцы будут основаны на моделях с защитными пластинами, но на презентации такой робот не смог выйти на сцену самостоятельно.

Экспериментальный испытательный робот, по словам Маска, был разработан в феврале. Во время презентации он вышел, чтобы помахать толпе. Глава Tesla показал видео, на котором Optimus выполняет простые задачи. Робот Маска умеет поливать растения, переносить ящики и поднимать металлические прутья на производственной станции на заводе компании в Калифорнии.

Предстоит еще много работы, чтобы усовершенствовать Optimus и доказать это <...>. Я думаю, что Optimus будет невероятным через пять или 10 лет, просто сногсшибательным, — сказал Маск.

Он добавил, что существующим роботам-гуманоидам «не хватает мозга» и способности самостоятельно решать проблемы. Optimus, напротив, по его словам, будет «чрезвычайно способным роботом».

Маск ожидает, что компания будет готова принять заказы на робота через три — пять лет. По словам предпринимателя, бизнес человекоподобных роботов может принести больше, чем доходы Tesla от электромобилей.

В августе стало известно, что Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд. Предполагалось, что вырученные средства он может потратить на финансирование возможной сделки с Twitter, если проиграет суд.