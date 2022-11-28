Илон Маск показал, какое оружие хранит на прикроватной тумбочке Илон Маск показал револьвер и кремневый пистолет на своей прикроватной тумбочке

Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск поделился в Twitter, главой которого он недавно стал, фотографией своего прикроватного столика. На снимке видно, что рядом с кроватью бизнесмена лежат револьвер, колониальный кремневый пистолет, буддийские ритуальные предметы и несколько банок кока-колы.

Мой прикроватный столик, — подписал миллиардер снимок.

Маск окончательно закрыл сделку по приобретению соцсети в конце октября. После этого он объявил о планах сократить штат компании. Из 7,5 тысячи работников под сокращение могли попасть порядка 3,7 тысячи. Тех, кто будет уволен, Маск обещал лично известить об этом. Оставшимся в компании сотрудникам должны запретить работать в удаленном режиме.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети. По его словам, для бизнесмена этот вопрос должен стать центральным в управлении компанией.

В свою очередь миллиардер заявил, что соцсеть должна стать самым точным источником информации о мире.