Илон Маск: Twitter должен стать самым точным источником информации

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, который владеет социальной сетью Twitter, назвал ее главную миссию. Соцсеть должна стать самым точным источником информации о мире, написал он в своем Twitter.

Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире, — подчеркнул миллиардер.

Маск окончательно закрыл сделку по приобретению соцсети в конце октября. После этого он объявил о планах сократить штат компании. Из 7,5 тысячи работников под сокращение могли попасть порядка 3,7 тысячи. Тех, кто будет уволен, Маск обещал лично известить об этом. Оставшимся в компании сотрудникам должны запретить работать в удаленном режиме.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети. Для бизнесмена этот вопрос должен стать центральным в управлении компанией, отметил он.



