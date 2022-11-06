В ООН Маска призвали обеспечить в Twitter уважение прав человека Комиссар ООН Тюрк призвал Маска обеспечить в Twitter уважение прав человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети. Для бизнесмена этот вопрос должен стать центральным в управлении компанией, отметил он в открытом письме, сообщает РИА Новости.

Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством, — цитирует агентство Тюрка.

Миллиардер окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter в конце октября. С тех пор он проводит его реформу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его беспокоит покупка Илоном Маском Twitter. Сервис микроблогов он назвал "извергающим ложь".При этом сам Маск еще 2 ноября уверял, что намерен сделать Twitter самым точным источником информации в мире.