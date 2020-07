Илон Маск одобрил желание Канье Уэста стать президентом США

https://static.news.ru/photo/d5bd8e32-beb5-11ea-98a6-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Американский бизнесмен и миллиардер, основатель корпораций Tesla и SpaceX — Илон Маск — поддержал решение хип-хоп исполнителя Канье Уэста выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

Полностью тебя поддерживаю!, — прокомментировал предприниматель заявление американского рэпера в социальной сети Twitter.

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Уэст последний раз заявлял о своих президентских амбициях ещё в ноябре 2019 года. Муж и отец четырёх детей модели Ким Кардашьян не пояснил, в каком году намерен стать хозяином Белого дома, однако его сообщение в соцсети сопровождается хэштегом «Видение2020».

Традиционно в США на высокий пост претендуют кандидаты от Республиканской и Демократической партий. В 2020 году ими будут Дональд Трамп и Джо Байден. Кандидаты третьей партии или беспартийные редко набирают значительное число голосов. Последний, кому это удалось, был в 1992 году бизнесмен Росс Перо. Тогда свои голоса ему отдали 19% американцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Канье Уэст выпустил клип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter. Ролик сопровождает новую песню Wash Us In The Blood («Омой нас в крови»), которую артист записал вместе со своим протеже Трэвисом Скоттом.