Илон Маск одобрил желание Канье Уэста стать президентом США

Уэст последний раз заявлял о своих президентских амбициях ещё в ноябре 2019 года. Муж и отец четырёх детей модели Ким Кардашьян не пояснил, в каком году намерен стать хозяином Белого дома, однако его сообщение в соцсети сопровождается хэштегом «Видение2020».
Традиционно в США на высокий пост претендуют кандидаты от Республиканской и Демократической партий. В 2020 году ими будут Дональд Трамп и Джо Байден. Кандидаты третьей партии или беспартийные редко набирают значительное число голосов. Последний, кому это удалось, был в 1992 году бизнесмен Росс Перо. Тогда свои голоса ему отдали 19% американцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Канье Уэст выпустил клип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter. Ролик сопровождает новую песню Wash Us In The Blood («Омой нас в крови»), которую артист записал вместе со своим протеже Трэвисом Скоттом.