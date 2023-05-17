Илон Маск надеется увидеть «нормального человека» на посту президента США

Фото: IMAGO/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в интервью CNBC, что надеется увидеть на посту президента Соединенных Штатов «нормального человека». Он отметил, что глава государства является «главным гендиректором» страны. Предприниматель также подчеркнул, что президентские выборы в 2020 году в США, по его словам, были честными.

Я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек. Есть такая старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда, — сказал Маск.

В апреле президент США Джо Байден объявил, что будет выдвигаться на выборы президента США в 2024 году. В паре с ним будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис.

Исследовательская группа Gallup провела опрос, результаты которого показали, что рейтинг одобрения работы Байдена упал до рекордных 37% в апреле. Данный показатель стал самым низким за время его президентства.

Ранее портал TMZ сообщил, что американский рэпер Afroman выдвинул свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов на выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года. О предвыборной программе рэпера ничего не известно, однако ранее он обещал американцам легализовать марихуану во всех штатах.