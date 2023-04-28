Байден собрался баллотироваться с рекордно низкой поддержкой Рейтинг работы Байдена на посту президента США снизился до рекордных 37%

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Рейтинг одобрения работы нынешнего президента США Джо Байдена упал до рекордных 37% в апреле, следует из данных опроса общественного мнения, проведенных исследовательской службой Gallup. Данный показатель стал самым низким за время президентства Байдена. По информации службы, опрос проводился в период с 3 по 25 апреля.

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США упал до рекордных 37%, — сказано в публикации.

По данным исследования, рейтинг одобрения работы Байдена держался на отметке в 40% в последние полгода.

Ранее Байден попал в очередной конфуз, когда в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне использовал «шпаргалку» с вопросами журналистов. На опубликованных газетой New York Post снимках можно увидеть, что Байден держит в руке карточку с именем журналиста и его фотографией, порядковым номером вопроса и самим вопросом.

Ранее руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал NEWS.ru, что шансы президента США Джо Байдена на выборах в 2024 году являются сомнительными. По его словам, у действующего американского лидера есть серьезные конкуренты в лице экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и социалиста Берни Сандреса.