Уровень дошкольного образования в США уступает другим развитым странам и "даже Латвии". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ъоде брифинга, трансляция которого велась на сайте американской администрации.

В ходе брифинга Псаки рассказала о предстоящей поездке главы государства в один из штатов, где он будет говорить об инвестияих в детей и о том. как это важно.

Только около половины трех-четырехлетних детей в США зарегистрированы как получающие ранее образование. Сравните с 90 процентами детей в развитых странах - Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии. Не нужно было говорить "даже" – а также в Латвии, - отметила Псаки.

Ранее американцы посоветовали Байдену пройти «перезагрузку». По их мнению, это избавит его фигуру от негативнго флёра,