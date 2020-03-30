https://static.news.ru/photo/50fd8142-7217-11ea-af39-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия американских властей позволили предотвратить большое число жертв коронавируса. По его словам, если бы Белый дом ничего не делал, от COVID-19 погибли бы более двух миллионов американцев.

Сегодня же прогнозируется смерть от инфекции от 100 до 200 тысяч человек, и это хороший результат, заявил американский президент 29 марта, сообщает РИА Новости.

Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит: мы хорошо поработали, — отметил Трамп.

Он добавил, что ожидает пик смертности в течение двух недель. Страна начнёт восстанавливаться после пандемии с 1 июня, уверен глава Белого дома. Он отдал распоряжение продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайной ситуации в штатах Коннектикут и Орегон. Это позволит выделить им средства из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. По последним данным, в Коннектикуте выявлено более 1,5 тысячи случаев инфекции, в Орегоне — 479.