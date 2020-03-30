Президент США Дональд Трамп заявил, что действия американских властей позволили предотвратить большое число жертв коронавируса. По его словам, если бы Белый дом ничего не делал, от COVID-19 погибли бы более двух миллионов американцев.
Сегодня же прогнозируется смерть от инфекции от 100 до 200 тысяч человек, и это хороший результат, заявил американский президент 29 марта,
Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит: мы хорошо поработали, — отметил Трамп.
Он добавил, что ожидает пик смертности в течение двух недель. Страна начнёт восстанавливаться после пандемии с 1 июня, уверен глава Белого дома. Он отдал распоряжение продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайной ситуации в штатах Коннектикут и Орегон. Это позволит выделить им средства из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. По последним данным, в Коннектикуте выявлено более 1,5 тысячи случаев инфекции, в Орегоне — 479.
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