«Хочет в туалет»: пользователей Сети озадачила поза Байдена
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:28, 22 октября 2021
Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден провёл встречу с избирателями. Многие пользователи социальной сети Twitter отметили его странную позу во время выступления. В очередной раз глава Белого дома стал объектом для насмешек.
Ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США. В этот момент глава Белого дома согнул руки в локтях и сжал кулаки. Байден простоял в таком положении около пятнадцати секунд. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям.
Такое поведение Байдена стало поводом для шуток. Некоторые ехидно подметили, что в тот момент у президента пропала мышечная память. Ещё один из пользователей сказал, что подобным образом главу Белого дома «отключили на минуту, а затем снова подключили».
Мой ребёнок делает то же самое, когда хочет в туалет, — написал пользователь Halloween Guy Don Diesel.
President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.
Многие читатели также стали выкладывать картинки, где Байдена сравнивают с игрушечным солдатиком и лыжником.
Ранее Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером». Курьёзный случай произошёл во время выступления главы государства в штате Иллинойс. На кадрах видно, как Байден обращается к Лайтфут фразой «мистер мэр».