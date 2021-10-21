«Хочет в туалет»: пользователей Сети озадачила поза Байдена

Президент США Джо Байден провёл встречу с избирателями. Многие пользователи социальной сети Twitter отметили его странную позу во время выступления. В очередной раз глава Белого дома стал объектом для насмешек.

Ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США. В этот момент глава Белого дома согнул руки в локтях и сжал кулаки. Байден простоял в таком положении около пятнадцати секунд. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям.

Такое поведение Байдена стало поводом для шуток. Некоторые ехидно подметили, что в тот момент у президента пропала мышечная память. Ещё один из пользователей сказал, что подобным образом главу Белого дома «отключили на минуту, а затем снова подключили».

Мой ребёнок делает то же самое, когда хочет в туалет, — написал пользователь Halloween Guy Don Diesel.

President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.



âI donât see anything thatâs going to happen in the meantime thatâs going to significantly reduce gas pricesâ #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa — CNN (@CNN) October 22, 2021

Многие читатели также стали выкладывать картинки, где Байдена сравнивают с игрушечным солдатиком и лыжником.

Ранее Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером». Курьёзный случай произошёл во время выступления главы государства в штате Иллинойс. На кадрах видно, как Байден обращается к Лайтфут фразой «мистер мэр».