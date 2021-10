«Хочет в туалет»: пользователей Сети озадачила поза Байдена

Ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США. В этот момент глава Белого дома согнул руки в локтях и сжал кулаки. Байден простоял в таком положении около пятнадцати секунд. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям.

Такое поведение Байдена стало поводом для шуток. Некоторые ехидно подметили, что в тот момент у президента пропала мышечная память. Ещё один из пользователей сказал, что подобным образом главу Белого дома «отключили на минуту, а затем снова подключили».