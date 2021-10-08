Байден назвал женщину-мэра Чикаго «мистером»

Президент США Джо Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером». Курьёзный случай произошёл во время выступления главы государства в штате Иллинойс. Видео с мероприятия появилось в Twitter.

На кадрах видно, как Байден обращается к Лайтфут фразой «мистер мэр». Кстати, это была не единственная ошибка главы Белого дома во время выступления. Президент США ещё оговорился при обращении к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону. Более того, он перепутал телевизор с телефоном, когда рассказывал зрителям о своём разговоре с сотрудником больницы.

Wait did @JoeBiden just call Lori Lightfoot âMr. Mayor?â



What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz — Kate Hyde (@KateHydeNY) October 7, 2021

Вчера вечером я был на телевидении, на телевидении, я разговаривал по телефону с человеком из отделения больницы скорой помощи, — сказал Байден.

Joe Biden: âLast night I was on the television, on television, i was onthe.telephoneâ pic.twitter.com/SsHOvHBenF — RNC Research (@RNCResearch) October 7, 2021

Курьёзные случаи с Байденом происходят уже не первый раз. Например, в июле глава Белого дома в очередной раз оговорился, неправильно назвав фамилию своего бывшего босса. В эфире телеканала C-SPAN вместо Барака Обамы он назвал Дональда Трампа. В марте Байден оговорился во время официального выступления. Рассказывая об успехах кампании по вакцинации населения в США, он назвал президентом вместо себя своего вице-президента Камалу Харрис.