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Байден назвал женщину-мэра Чикаго «мистером»

17:31, 08 октября 2021
Байден назвал женщину-мэра Чикаго «мистером» Джо Байден Фото: joebiden/facebook.com
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Президент США Джо Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером». Курьёзный случай произошёл во время выступления главы государства в штате Иллинойс. Видео с мероприятия появилось в Twitter.

На кадрах видно, как Байден обращается к Лайтфут фразой «мистер мэр». Кстати, это была не единственная ошибка главы Белого дома во время выступления. Президент США ещё оговорился при обращении к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону. Более того, он перепутал телевизор с телефоном, когда рассказывал зрителям о своём разговоре с сотрудником больницы.

Вчера вечером я был на телевидении, на телевидении, я разговаривал по телефону с человеком из отделения больницы скорой помощи, — сказал Байден.

Курьёзные случаи с Байденом происходят уже не первый раз. Например, в июле глава Белого дома в очередной раз оговорился, неправильно назвав фамилию своего бывшего босса. В эфире телеканала C-SPAN вместо Барака Обамы он назвал Дональда Трампа. В марте Байден оговорился во время официального выступления. Рассказывая об успехах кампании по вакцинации населения в США, он назвал президентом вместо себя своего вице-президента Камалу Харрис.

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