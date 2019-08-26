https://static.news.ru/photo/de0c21ae-c8aa-11e9-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот nbcwashington.com

Операция по подтяжке ягодиц обернулась для жительницы США борьбой за собственную жизнь. 35-летняя Дон Бамфус находится в госпитале в отделении интенсивной терапии, так как во время вмешательства пластический хирург восемь раз проколол ей кишечник.

Решившись на операцию, женщина специально полетела из Луисвилла (штат Кентукки) в Майами (штат Флорида). Своё тело она доверила популярному в Instagram доктору Гарри Интсифулу, сообщает Miami Herald .

В результате спустя два дня после подтяжки Бамфус была экстренно госпитализирована. Уже больше месяца женщина находится под воздействием седативных препаратов.

A woman has been hospitalized ever since she received butt lift surgery in Miami last month. https://t.co/euRcdG8r3n — NBCWashington (@nbcwashington) August 18, 2019

По словам матери пострадавшей, Бамфус более года изучала информацию и отзывы о клинике, в которой была проведена операция, и не нашла в её деятельности ничего подозрительного. Как теперь оказалось, квалификация хирурга не соответствует той, которая была заявлена на его сайте. Доктор Интсифул приписал себе несуществующие титулы, информация о них уже удалена с портала. В частности, Интсифул называл себя «шефом пластической хирургии» госпиталя Корал-Гейблс. В медучреждении заявили, что такой позиции не существует.

Ранее News.ru сообщал, что жительница Липецка умерла после операции по увеличению груди, проведя год в состоянии комы.