Решившись на операцию, женщина специально полетела из Луисвилла (штат Кентукки) в Майами (штат Флорида). Своё тело она доверила популярному в Instagram доктору Гарри Интсифулу, сообщает Miami Herald .

В результате спустя два дня после подтяжки Бамфус была экстренно госпитализирована. Уже больше месяца женщина находится под воздействием седативных препаратов.