Хиллари Клинтон назвала нынешнего президента Дональда Трампа «настоящей и очевидной угрозой» для демократии и будущего США, который «оккупировал Овальный кабинет», сообщает ABC .

Она добавила, что в те годы она занималась расшифровкой записей телефонных разговоров Ричарда Никсона и бесед в разных частях Белого дома.