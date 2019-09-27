https://static.news.ru/photo/2f3b5a24-e14a-11e9-8a1e-fa163e074e61_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: Maurizio Maule/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты страны от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон работала над расследованием «Уотергейтского скандала». Инцидент с прослушкой офиса демократов привёл к импичменту президента-республиканца Ричарда Никсона в 1974 году.

Хиллари Клинтон назвала нынешнего президента Дональда Трампа «настоящей и очевидной угрозой» для демократии и будущего США, который «оккупировал Овальный кабинет», сообщает ABC .

Во время одного из таких ироничных поворотов судьбы я работала над импичментом Никсона столько лет назад. Я была молодым юристом, который только выпустился из школы права, — сообщила Клинтон.

Она добавила, что в те годы она занималась расшифровкой записей телефонных разговоров Ричарда Никсона и бесед в разных частях Белого дома.

Hillary Clinton says she worked on the Nixon impeachment inquiry as a young lawyer, "listening very carefully and transcribing the tapes of President Nixon's phone calls and conversations."



"I truly have a life you cannot make up." https://t.co/G5QVvmKtkG pic.twitter.com/Hw8v1IWIFo — ABC News (@ABC) 27 сентября 2019 г.

В июле 1972 года, за четыре месяца до президентских выборов, на которых выдвиженец Республиканской партии Ричард Никсон был переизбран на второй срок, в штабе кандидата от Демпартии Джорджа Макговерна в комплексе «Уотергейт» в Вашингтоне были задержаны пять человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографировали внутренние документы штаба демократов.

Расследование инцидента привело к отставке Никсона и судебным преследованиям его соратников.

Как писал News.ru, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что у руководимого ей органа пока нет чёткого представления о графике проведения импичмента президента Дональда Трампа.

Скандал вокруг Дональда Трампа разразился после того, как стало известно, что во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским он просил его начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник разведки США подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса была запущена процедура импичмента.