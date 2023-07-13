Херш назвал одного из главных претендентов на пост госсекретаря США Американский журналист Херш: глава ЦРУ Бернс претендует на пост госсекретаря США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Уильям Бернс

Глава ЦРУ Уильям Бернс может стать следующим госсекретарем США, сообщил американский журналист Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack. Журналист отметил, что в июле глава американского разведуправления выступал с речью в Британии, в ходе которой он заявил о «любви» к американскому президенту США Джо Байдену и нелюбви ко «всему русскому». Херш добавил, что Бернс при Джордже Буше-младшем был послом в России, а при Бараке Обаме занимал пост заместителя госсекретаря.

Мне сказали, что речь Бернса была, по сути, заявлением о приеме на работу в будущее правительство или, возможно, в нынешнее на пост госсекретаря, — написал Херш.

8 июля Бернс заявил, что военные действия на Украине бросили вызов существующему миропорядку, изменить который может только Китай. По его мнению, у КНР есть необходимые экономические и политические ресурсы для этого. Бернс отметил, что у председателя КНР Си Цзиньпина сейчас больше власти, чем у любого лидера со времен Мао Цзэдуна.

Бернс добавил, что невозможно игнорировать растущие репрессии внутри Китая и агрессию за рубежом в виде партнерства с РФ и активности в Тайваньском проливе. Он заявил о важности снижения зависимости стран от КНР.