Харви Вайнштейн попросил у суда визит к частному стоматологу

Фото: John Lamparski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский продюсер Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилования женщин, обратился к судье с просьбой запретить тюремному дантисту вырывать ему гнилые зубы. Он пояснил, что он не может принимать пищу из-за отсутствия зубов. Он добавил, что для лечения кариеса ему нужно посетить частного стоматолога, пишет газета New York Post.

Мне больно каждый день. У меня кариес, я не могу есть, потому что у меня нет зубов, — рассказал Вайнштейн.

Он также рассказал, что ему нужно сделать вставную челюсть, чтобы «презентабельно выглядеть на суде». Судья ответил, что для выполнения его прошения потребуются сотрудники из департамента шерифа.

Американский хип-хоп- и R’n’B-исполнитель Ар Келли в ходе федерального судебного процесса в Чикаго ранее был признан виновным по шести из 13 пунктов обвинения по делу о детской порнографии и склонении несовершеннолетних к действиям сексуального характера. По остальным пунктам обвинения 55-летнего музыканта оправдали.

В июле 2019 года Ар Келли был арестован в Чикаго по целому ряду обвинений. Иск федеральной прокуратуры был подан в Нью-Йорке, он включал пункты о детской порнографии, соблазнении несовершеннолетних и уклонении от правосудия. Также певца обвинили в рэкете и транспортировке женщин и несовершеннолетних для занятий проституцией.