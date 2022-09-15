Певца Ар Келли признали виновным по делу о сексуальном насилии CBS: певца Ар Келли признали виновным по 6 пунктам обвинения по делу о сексуальном насилии

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Певец R Kelly

Американский хип-хоп- и R’n’B-исполнитель Ар Келли в ходе федерального судебного процесса в Чикаго был признан виновным по шести из 13 пунктов обвиения по делу о детской порнографии и склонении несовершеннолетних к действиям сексуального характера. Об этом сообщает телеканал CBS. По остальным пунктам обвинения 55-летнего музыканта оправдали.

Келли был признан виновным по трем пунктам обвинения в детской порнографии и трем пунктам обвинения в склонении несовершеннолетних к действиям сексуального характера, но оправдан по семи другим пунктам обвинения, включая воспрепятствование правосудию и сговор с целью получения детской порнографии, — говорится в сообщении телеканала.

В июле 2019 года Ар Келли был арестован в Чикаго по целому ряду обвинений. Иск федеральной прокуратуры был подан в Нью-Йорке, он включал пункты о десткой порнографии, соблазнении несовершеннолетних и уклонении от правосудия. Также певца обвинили в рэкете и транспортировке женщин и несовершеннолетних для занятий проституцией.

В июне 2022 года Нью-Йоркский суд приговорил Ар Келли к 30 годам лишения свободы. Музыканту было предъявлено девять федеральных обвинений, по всем из них он был осужден. Как заявили в прокуратуре, Ар Келли использовал статус знаменитости для нахождения своих потенциальных жертв, после чего насиловал их и держал взаперти без возможности контакта с внешним миром.

Суд принял во внимание тот факт, что у Ар Келли были выявлены психические отклонения на фоне детской травмы после смерти матери. В противном случае ему мог грозить пожизненный срок.

Сам певец неизменно отрицает свою вину.