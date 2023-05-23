Грузовик протаранил ворота возле Белого дома

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Вашингтоне фургон врезался в защитные ограждения возле Белого дома, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми. Водителя грузовика задержала полиция, на время выяснения обстоятельств проезжую часть и пешеходные дорожки перекрыли.

Грузовик признан безопасным. Предварительное расследование полиции Вашингтона показало, что водитель мог умышленно врезаться в барьеры безопасности на площади Лафайет. Обвинения будут предъявлены полицией парков США при поддержке расследования со стороны Секретной службы, — сообщил Гульельми.

Телеканал Fox 5 уточняет, что авария произошла около 22:00 на северной стороне площади Лафайет на 16-й улице. Транспортное средство принадлежало компании U-Haul, которая предоставляет грузовики в аренду.

Для обследования фургона полицейские задействовали робота. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто из сотрудников Секретной службы или Белого дома не пострадал.

Ранее в Израиле неизвестные на автомобиле протаранили военный патруль. Инцидент произошел на Западном берегу Иордана, в результате один военнослужащий пострадал.