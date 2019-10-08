Государственный департамент Соединённых Штатов запретил послу страны в Европейском союзе Гордону Сондланду давать показания в Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Причины распоряжения в настоящий момент неизвестны, передаёт
Адвокат дипломата сообщил, что Сондланд считает себя противником этого запрета, так как хочет действовать в интересах государства. Он хотел выступить в парламенте 8 октября.
Конгрессмены-демократы запустили процедуру импичмента Трампа 29 сентября, обвинив его в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Как писал News.ru, президент США пообещал ему военную и финансовую помощь в обмен на проведение расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.
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