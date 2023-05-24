Госдеп высказался об атаке украинской ДРГ в Белгородской области Госдеп: США не поощряют удары вглубь России, но оставляют за Киевом принятие решений

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил журналистам на брифинге, что США не поощряют удары со стороны Украины на территории России, но оставляют за Киевом право принимать собственные решения. Он подчеркнул, что США не предоставляют возможности для атак внутри России и ясно выразили это.

Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов внутри России и мы давали четко это понять. Но мы также говорили, что за Украиной принятие решений, как вести эту войну, — сообщил Миллер.

Он отказался предоставить дополнительную информацию о том, кто именно стоит за атакой на российскую территорию, указав, что у госдепартамента нет более подробных сведений по этому вопросу.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Позже Минобороны РФ опубликовало первые видеокадры с места, где была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, проникнувшая на территорию Белгородской области. На кадрах можно увидеть разбитую украинскую технику, на бронемашинах видны многочисленные следы от пуль, один из пикапов показан полностью сожженным. На ряде автомобилей белой краской была нанесена надпись «За Бахмут».