Госдеп США вновь заявил об отсутствии помощи России со стороны Китая Госдепартамент: США по-прежнему не видят помощи России со стороны Китая

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США продолжают считать, что Китай не оказывает России военную помощь и не предпринимает системных усилий по обходу западных санкций. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя встречу на саммите ШОС президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Он также напомнил, что несколько месяцев назад Штаты предупредили Китай о санкциях в случае поддержки РФ. Слова представителя Госдепа приводит ТАСС.

В нашей оценке ситуации ничего не поменялось. Еще несколько месяцев назад мы заявили Китаю, что будем следить за попытками оказать России военную помощь или систематически помогать в обходе санкций, и что если это произойдет, то Китаю придется заплатить серьезную цену. С тех пор мы не видели каких-либо изменений позиции Китая, — сказал Прайс.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал прекрасными переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Дипломат отметил, что диалог прошел «по-деловому, с обсуждением задач». Лавров заверил, что оценки международной обстановки у России и Китая полностью совпадают.

Владимир Путин в рамках встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису и понимает озабоченности китайской стороны на этот счет. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова подробно разъяснить свою позицию по этому вопросу.