Госдеп США: Вашингтон не поощряет удары ВСУ по территории России

Фото: МО Украины

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон «четко донес» до Киева мысль о том, что США не поощряют ударов по целям на территории России, передает РИА Новости. Так представитель дипведомства прокомментировал сегодняшнюю диверсионную атаку на Белгородскую область, в которой, по заявлению ГРУ Минобороны Украины, участвовали россияне — сторонники ВСУ.

Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ. В то же время важно напомнить всему миру, что именно Россия начала эту войну, — заявил Миллер.

Ранее на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка на Украину американских истребителей F-16 не скажется существенным образом на ходе боевых действий. По его мнению, авиация не способна оказать большого сопротивления российской армии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поприветствовал это решение со стороны Пентагона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не совершал и не планирует нападать на территорию России. По его словам, у украинской армии не хватит ресурсов для атак на Россию, сейчас же она пытается «освободить свою законную землю».

Представитель кремля Дмитрий Песков заявлял, что атака ВСУ на Белгородскую область — это попытка Киева отвлечь внимание от неудач украинской армии на территории Артемовска.