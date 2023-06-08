Голые «ведьмы» попытались съесть оленя в лесу и попали на камеру В Канаде голые женщины пытались съесть тушу оленя в лесу

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В канадской провинции фотоловушка в лесу сняла двух похожих на ведьм женщин, которые ночью пришли к разлагающейся туше оленя и пытались съесть ее, сообщает KMSP-TV. Ловушку установила 36-летняя медсестра Коринея Стэнхоуп, около ранчо которой лежала туша. Вместо пумы или другого дикого животного камера сняла двух голых женщин с черными волосами, которые прятали лица.

Женщина рассказала порталу, что «ведьмы» сели возле туши и стали приближать к ней лица. Стэнхоуп считает, что они ели, целовали или нюхали труп оленя в ходе какого-то ритуала. Теперь канадка боится за своих лошадей, так как туша находилась всего в нескольких минутах ходьбы от ранчо.

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