Психиатр объяснил тягу известной стримерши к каннибализму Психиатр Шуров заявил, что стримерша-каннибал из США может оказаться больна шизофренией

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Паула и бойфренд Арнау

Нормального человека в современном обществе не может тянуть на каннибализм, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров, комментируя сообщение о том, что стримерша из США приготовила пасту болоньезе с куском собственного коленного сустава, удаленного врачами, и угостила ей бойфренда. По его словам, стримерша пошла на это ради хайпа и ввиду имеющихся у нее психических отклонений.

У этой стримерши очевидно сочетание психического отклонения плюс, конечно же, вездесущий хайп. Думаю, она себе охваты такими пируэтами подняла. Но важно помнить, что все известные маньяки, которые являлись каннибалами, в результате получали диагноз «шизофрения». Ну не может нормального человека в современном обществе тянуть к каннибализму, — заявил Шуров.

Он добавил, что у отсталых племен обычай ритуального каннибализма существует, но, как правило, это народы с историческим, систематическим дефицитом белка. Кроме того, этот обычай вызывает прионную инфекцию, поражающую мозг, которая свирепствует среди, например, народов Океании, где достаточно распространена традиция съедать своих умерших родственников.

Поводом для комментария стали действия американской стримерши Паулы Гону, которая съела со своим парнем часть собственного коленного сустава. Хрящ у нее хранился после операции на ноге. Чтобы блюдо было аппетитнее, она приготовила соус болоньезе. Гону заявила, что решила таким образом «вернуть частичку самой себя», а люди все равно едят различные виды костей и частей животных, что примерно одно и то же.

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