В американском штате Айова 3 февраля прошли кокусы Демократической партии — собрания жителей, на которых они выбирают своих кандидатов в президенты. Голосование должно было задать тон демократическим праймериз, но вместо этого вылилось в хаос и неразбериху. Предварительные результаты стали известны только спустя сутки: после обработки 71% протоколов мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич набрал 26,8% голосов избирателей, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 25,2% голосов. За сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен проголосовали 18,4% пришедших на кокусы Демпартии граждан, а за главного, как считается, конкурента Трампа на выборах-2020, бывшего вице-президента США Джо Байдена — только чуть более 15% избирателей.

Республиканская партия фактически уже определилась со своим кандидатом на президентских выборах 3 ноября. Это будет Дональд Трамп, хотя формальное назначение он получит только на партийном съезде, и несколько технических соперников на праймериз у него всё же есть. У демократов же есть множество кандидатов — от фаворитов Джо Байдена и Берни Сандерса до тёмных лошадок вроде Пита Буттиджича. Поэтому каждый штат путём голосования на кокусах или праймериз (это разные процедуры) должен решить, кого из этого множества он хочет видеть единым кандидатом от демократов. Старт этому процессу был дан 3 февраля в Айове.

Айова и Нью-Гэмпшир — два штата, которые голосуют раньше всех. Поэтому победа в них считается важной вехой в кампании кандидата. С 2000 года каждый претендент на президентское кресло от демократов, который побеждал там, добивался и назначения единым кандидатом от своей партии. В основном это происходит за счёт того, что заявка на успех в самом «раннем» штате задаёт тон дискуссии в СМИ и обществе, поэтому Айова может похоронить или спасти их президентскую кампанию.

Всего в штате Айова прошло 1682 кокуса. На деле это просто собрания зарегистрированных избирателей Демократической партии в школах, спортзалах и библиотеках, на которых они сначала обсуждают кандидатов в президенты, а потом голосуют за них. Голосование можно считать условным: собравшиеся просто делятся на кучки, поддерживающие определённого кандидата, и председатель считает, сколько человек набралось в каждой из них, благо присутствующих обычно немного. После этого отсеиваются «несостоятельные» кандидаты, то есть те, кто набрал меньше 15% голосов. Проголосовавшим за них даётся шанс отдать голос за кого-то другого. После этого подсчитываются финальные результаты этого собрания.

Затем они передаются в центр, обрабатывающий информацию со всех кокусов. В центре на основе полученных данных высчитывают, сколько каждый кандидат получит делегатов сначала на партийном съезде штата, а потом — на общенациональном. На последнем — он пройдёт в июле — Демократическая партия решит, кого выдвинет в президенты. Делегаты обязаны голосовать за того кандидата, к которому их прикрепили, то есть как бы транслировать волю народа, высказанную на кокусах.

В этом году Демократическая партия решила усложнить и без того сложный процесс голосования в Айове. Чтобы избежать обвинений в непрозрачности процесса, демократы решили обнародовать не только распределение делегатов по кандидатам, но и число заработанных ими голосов избирателей в первом и втором турах. Более того, результаты голосования кокусов председателям предложили передавать через специальное мобильное приложение. Именно оно и дало сбой: на некоторых участках программа либо не работала, либо ей не умели пользоваться, либо вовсе её не скачали.

Стоит учитывать, что в основном в кокусах приняли участие представители старшего поколения. Штат Айова — аграрная область, а молодёжь там сосредоточена только в крупных городах. Кроме того, собрания длились по несколько часов, поэтому работающим людям было сложно в них поучаствовать. Доложить о результатах голосования можно было также по телефону, но и этот канал дал сбой. Участники событий сообщали, что по указанным номерам им не отвечали или не могли расслышать из-за шума в помещении.

Мобильное приложение не было включено в программу тренировки председателей, которую всем нужно было проходить, — сообщил The New York Times председатель округа Вапелло Зак Симонсон.

Симонсону пришлось потратить три часа на попытки передать результаты в партийный центр по телефону. Из-за подобных сбоев демократам пришлось пересчитывать голоса и надолго задержать объявление результатов.

Мы нашли несоответствия в докладах о трёх наборах результатов, — заявила Демократическая партия вечером 3 февраля. — Это просто проблема с отчётностью, приложение не сломалось, это не взлом и не вмешательство извне. Основополагающие данные и бумаги являются надёжным источником, и просто потребуется время, чтобы огласить результаты.

Естественно, республиканцы использовали неразбериху с кокусами, чтобы поглумиться над демократами.

Если демократы не могут справиться с кокусом, на подготовку к которому у них было четыре года, то какого чёрта кто-то считает, что они могут справиться с управлением страной? — написал в Twitter Дональд Трамп-младший.

Не дожидаясь объявления итогов, каждый фаворит гонки, кроме Джо Байдена, поспешил заявить о своей безоговорочной победе. Но проверить, действительно ли это так, времени у них не было — уже 11 февраля пройдут праймериз в Нью-Гэмпшире. В этом штате процедура не такая сложная и избиратели отдают свои голоса с помощью бумажных бюллетеней.