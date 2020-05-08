Главный инфекционист США ушёл на двух недельную самоизоляцию

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи две недели будет работать в режиме самоизоляции после того, как у сотрудницы Белого дома диагностировали коронавирус.
По его словам, он продолжит работать удалённо в рамках Межведомственной рабочей группы и сможет посещать возглавляемый им исследовательский центр, при этом находясь в изоляции. Везде инфекционист будет носить защитную маску, а также ежедневно сдавать тест на COVID-19,
Ранее NEWS.ru писал, что Энтони Фаучи запретили давать показания на слушаниях по COVID-19 в Конгрессе. Официальный представитель комитета по ассигнованиям Эван Холландер сообщил, что источником запрета на свидетельские показания Энтони Фаучи был Белый дом.
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