Главный инфекционист США ушёл на двух недельную самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/e3b5e074-9283-11ea-a830-fa163e074e61_660.jpg Энтони Фаучи Фото: White House/via Globallookpress.com

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи две недели будет работать в режиме самоизоляции после того, как у сотрудницы Белого дома диагностировали коронавирус.

По его словам, он продолжит работать удалённо в рамках Межведомственной рабочей группы и сможет посещать возглавляемый им исследовательский центр, при этом находясь в изоляции. Везде инфекционист будет носить защитную маску, а также ежедневно сдавать тест на COVID-19, передаёт CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что Энтони Фаучи запретили давать показания на слушаниях по COVID-19 в Конгрессе. Официальный представитель комитета по ассигнованиям Эван Холландер сообщил, что источником запрета на свидетельские показания Энтони Фаучи был Белый дом.