Глава Пентагона заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

Ллойд Остин

В конфликте на Украине наступает переломный момент, заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе «Рамштайн». Он призвал союзников не «замедляться» в вопросе оказания помощи Украине. Трансляция выступления велась на сайте Пентагона.

Это переломный момент. Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся, — сказал Остин.

Ранее американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган рассказал, что США и Германия поссорились из-за поставок Киеву танков. По его словам, это уже не первое разногласие между союзниками на фоне конфликта на Украине. На встрече главы Пентагона с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом каждая из сторон изложила аргументы, почему не она, а оппонент должен первым предоставлять танки Украине. В частности, американская делегация утверждает, что немецкие Leopard потребляют меньше топлива, чем танки Abrams, проще в обслуживании, а также широко доступны по всей Европе.