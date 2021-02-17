Глава Пентагона заявил, что США не намерены выводить войска из Европы

https://static.news.ru/photo/8e111d52-713d-11eb-9363-96000091f725_660.jpg Ллойд Остин Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Власти США не планируют выводить свои войска из Европы. Об этом написал министр обороны США Ллойд Остин в статье, которая опубликована в печатной версии газеты The Washington Post.

Мы осознаём, что каждая страна сталкивается со множеством проблем, когда речь заходит о расходах на безопасность. Каждый должен соотносить свои ресурсы со стратегией и национальной политикой. По распоряжению президента мы проводим глобальный обзор расположения [своих сил], который поможет нам это сделать. Однако мы не уходим из Европы, — говорится в статье.

Министр отметил, что сокращение численности войск в Германии, принятое ранее, было приостановлено. Он пояснил, что решение по итогам обзора войск американская администрация будет принимать в консультациях с союзниками США и партнёрами.

Остин намерен рассказать коллегам по НАТО о необходимости совместно принимать решения и действовать. Министр обороны США считает экономические спады, пандемию коронавируса, изменение климата, а также глобальные кризисы опасностями, которые «охватывают наши границы».

Глава Пентагона обратил внимание на действия Китая и России, которые, по его мнению, действуют агрессивно и таким поведением укрепляют «нашу веру в коллективную безопасность», сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Пентагоне считают, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона. Эта тема будет поднята на предстоящей видеоконференции министров обороны Североатлантического альянса. Чиновник пояснил, что Вашингтон будет взаимодействовать с Москвой там, где существует обоюдный интерес.