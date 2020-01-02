https://static.news.ru/photo/be99f0fa-2d7a-11ea-a865-fa163e074e61_660.jpg Фото: KCNA/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон готов ответить на «плохое поведение» Северной Кореи, если на то будет необходимость.

Глава Пентагона отметил, что у Штатов достаточно сил для такого ответа, но американские власти рассчитывают и на поддержку союзников в регионе. В частности, Южной Кореи, с которой Вашингтон тесно сотрудничает по северокорейскому вопросу, сообщает Fox News.

Ранее NEWS.ru писал, что спецпредставители Южной Кореи и США по КНДР обсудили итоги пленума центрального комитета северокорейской Трудовой партии. Особое внимание они уделили заявлению лидера КНДР Ким Чен Ына о продолжении разработок стратегического оружия.