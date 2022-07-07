Глава МВФ предупредила о риске глобальной рецессии в 2023 году Глава МВФ не исключила глобальной рецессии в 2023 году

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Кристалина Георгиева

Ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, в 2023 году нельзя исключать глобальной рецессии, заявила агентству Reuters директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Причинами этого стали распространение инфляции, замедление экономического роста Китая и санкции в отношении России.

Это будет тяжелый 2022 год, но, возможно, еще более тяжелый — 2023 [год]. Риски рецессии на 2023 год увеличились, — заявила Георгиева.

Ранее издание Politico сообщило, что серьезная рецессия может начаться в США, где наблюдается скачок цен и повышение процентной ставки, а усилия американских властей по борьбе с инфляцией пока не привели к результату. По словам аналитиков, о грядущем экономическом спаде говорят в том числе крупные американские бизнесмены, а сама рецессия может начаться уже в ближайшие три месяца.