Глава компании Blizzard уволился из-за домогательств

Скандал с домогательствами стал причиной ухода со своего поста главы американской компании — разработчика видеоигр Blizzard Аллена Брэка. Его место займут сразу два руководителя. Об этом сообщает газета USA Today.
По информации издания,
Как сообщили в пресс-службе Blizzard, новое руководство будет работать совместно, чтобы сделать компанию «самым безопасным и гостеприимным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации и происхождения».
22 июля против компании Blizzard был подан иск от имени штата Калифорния. Как показало расследование, сотрудницы фирмы терпели домогательства и притеснения на рабочем месте. Данный факт в компании отрицали, что привело к забастовке сотрудников.
Корпорации Activision Blizzard Inc. принадлежат такие игры, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и другие.
Ранее стало известно, что компания Blizzard перевыпустит игру Diablo 2 для современных ПК и консолей.