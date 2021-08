Глава компании Blizzard уволился из-за домогательств

Скандал с домогательствами стал причиной ухода со своего поста главы американской компании — разработчика видеоигр Blizzard Аллена Брэка. Его место займут сразу два руководителя. Об этом сообщает газета USA Today.

По информации издания, руководить компанией, являющейся одним из крупнейших мировых дистрибьютеров компьютерных игр, станут экс-глава Vicarious Visions, вошедшей в состав Blizzard, Дженнифер Онил и бывший сотрудник Microsoft Майк Ибарра.

Как сообщили в пресс-службе Blizzard, новое руководство будет работать совместно, чтобы сделать компанию «самым безопасным и гостеприимным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации и происхождения».

22 июля против компании Blizzard был подан иск от имени штата Калифорния. Как показало расследование, сотрудницы фирмы терпели домогательства и притеснения на рабочем месте. Данный факт в компании отрицали, что привело к забастовке сотрудников.

Корпорации Activision Blizzard Inc. принадлежат такие игры, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и другие.

Ранее стало известно, что компания Blizzard перевыпустит игру Diablo 2 для современных ПК и консолей.