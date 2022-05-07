Гаитянка, лесбиянка, красавица: история нового пресс-секретаря Белого дома Сможет ли Карин-Жан Пьер помочь президенту Байдену, чья популярность падает в преддверии промежуточных выборов в конгресс

Карин Жан-Пьер / Фото Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новым пресс-секретарем Белого дома с 14 мая станет Карин Жан-Пьер. Она сменит на этом посту рыжеволосую красавицу Джен Псаки, которая занимала его с ноября 2020 года. Сама Псаки, по слухам, перейдет на нью-йоркский кабельный телеканал MSNBC, поддерживающий демократов.

Карин Жан-Пьер (44 года) обладает рядом особенностей, каких до нее не было ни у одного пресс-секретаря Белого дома - она первая чернокожая и первая открытая лесбиянка на этом посту.

Конечно, самое поучительное в ее истории — это то, как человек из низов, дочь простых иммигрантов с Гаити, смогла стать спикером администрации президента ведущей мировой державы. Однако бульварные подробности обычно привлекают больше внимания, поэтому начнем с них.

Итак, когда Карин Жан-Пьер было 16 лет, она призналась маме, что любит женщин.

Отвращение на ее лице заставило меня спрятаться в туалете и запереть дверь, — вспоминала она. — Конечно, потом я оттуда вышла, но моя сексуальность стала семейной тайной и оставалась тайной на протяжении многих лет... Я встречалась с женщинами, но скрывала это от родителей. Подобно тому как американское общество в последние пару десятилетий эволюционировало, чтобы начать спокойно относиться к представителям ЛГБТ (сегодня 7,1% американцев причисляют себя к секс-меньшинствам. — NEWS.ru), моя семья эволюционировала, чтобы принять меня такой, какая я есть.

Откровения о своей личной жизни Карин Жан-Пьер завершает на оптимистичной ноте. «Теперь моя мама гордится всем, что я сделала: она любит моего партнера и ей нравится быть бабушкой нашей с партнером дочери».

И чтобы закончить с этим — партнера Карин-Жан зовут Сюзанна Мальво, она выпускница Гарварда и журналистка телеканала CNN, работала в президентском пуле. Они вместе воспитывают дочку Солей.

А теперь вернемся к тому, что действительно важно.

Карин обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы. Она продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации Байдена — Харрис именем американского народа, — заявил президент США Джо Байден на телеканале NBC.

Джо Байден Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Родители Карин покинули Гаити «по экономическим причинам», сообщает гаитянское издание Haiti Libre (на Гаити вообще очень гордятся Карин, а посол Гаити в США одним из первых прислал ей поздравления). Сначала они перебрались на остров Мартиника — заморский департамент Франции на Малых Антилах. Там, в столице Фор-де-Франс, 13 августа 1977 года у них появилась на свет будущая пресс-секретарь Белого дома. Что интересно, за двести с небольшим лет до Карин там же, на Мартинике, родилась Жозефина Богарне, первая жена Наполеона.

Когда Карин было пять лет, семья, в которой на тот момент было трое детей (Карин старшая), перебралась в Нью-Йорк и поселилась в районе Квинс. Отец работал таксистом, мать — сиделкой. Поскольку оба они проводили на работе большую часть времени, Карин часто сидела с младшими братом и сестрой.

В 1993 году она окончила римско-католическую Мемориальную среднюю школу Келленберга, в 1997 получила бакалавра в Нью-Йоркском технологическом институте, а в 2003 — магистра в Школе международных отношений Колумбийского университета. Там она работала в студенческом самоуправлении и там же приняла решение заняться политикой. И, разумеется, примкнула к демократам. Для чернокожей девушки нестандартной ориентации из семьи иммигрантов такой выбор был логичен, куда ей еще идти, если хочется в политику?

По всей видимости, Карин раньше многих других поняла, что общество меняется и либеральные реформы на пороге. Возможно, это связано с ее ориентацией — у людей, чей образ жизни или мыслей не одобряется обществом, обычно бывает хорошо развитая интуиция, без нее им не выжить.

В аспирантуре она исследовала свои гаитянские корни с помощью документального кино. Позже работала в Центре общественной и корпоративной этики и подталкивала крупные компании, такие как сеть супермаркетов Wal-Mart, к изменению методов ведения бизнеса, — сказано на сайте Карин Жан-Пьер.

Уже через несколько лет после Колумбийского университета она оказывается в команде Барака Обамы. В течение его первого срока Карин была политическим директором Управления по политическим вопросам Белого дома. Естественно, она активно участвовала и во второй президентской кампании Обамы. А с 2016 года включилась в противодействие Дональду Трампу в составе команды MoveOn.org — политической акции, направленной на поддержку демократических политиков и кандидатов в президенты.

Разумеется, она не могла не войти в команду Байдена, когда тот пришел к власти в начале 2021 года. «Я посмотрела на свою дочь и подумала, что не могу отказаться», — рассказала она изданию The Haitian Times, нью-йоркской газете гаитянских иммигрантов.

При новом президенте Карин стала заместителем пресс-секретаря администрации Белого дома. Тогда же ее включили в список Queer 50 — «лист ЛГБТ-женщин и небинарных персон — инноваторов в бизнесе и технологиях». Список, надо сказать, специфический, успешность кандидатов в нем измеряется по извращенной, можно сказать, шкале. «Она станет первым открыто гомосексуальным пресс-секретарем президента», — говорится в этом списке о Карин, будто самое важное в ее жизни — генетические факторы.

Жан-Пьер проводит пресс-брифинг в июле 2021 года wikimedia.org

Я просто не могу дождаться, когда увижу, как она засияет на этой трибуне, — сказала Псаки, представляя журналистам Карин-Жан Пьер в зале для пресс-конференций.

Как считают аналитики, Карин должна усилить команду Байдена перед промежуточными выборами в конгресс, на которых, вероятно, победу одержат республиканцы. В настоящее время рейтинг одобрения президента Байдена составляет 44%, тогда как 50% его не поддерживают. Сможет ли как-то помочь немолодому президенту симпатичная лесбиянка с Гаити — вопрос открытый. Но улыбка у Карин очень хорошая, открытая и светлая. А для пресс-секретаря это большое дело.