ФРС США повысила ставку до 2,25–2,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная резервная система США, которая выполняет функции центробанка страны, повысила базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 2,25–2,5%. Об этом говорится на сайте американского регулятора.

Также ФРС считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки. За увеличение ставки проголосовали все члены комитета.

Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2,25–2,5% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным, — сказано в сообщении.

Кроме того, ФРС будет продолжать сокращение запасов казначейских ценных бумаг, обеспеченных закладными, в целях сокращения баланса. Отмечается, что комитет будет следить за текущей ситуацией и «корректировать позицию по денежно-кредитной политике».

Следующее заседание американского регулятора назначено на 21 сентября 2022 года.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США достигла непомерно высоких значений. Она отметила, что инфляцию необходимо снижать с учётом сохранения сильной экономики.