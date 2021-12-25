Fox News: сотрудники Белого дома готовы уволиться из-за условий труда

Сотрудники Белого дома не удовлетворены своей работой. Они жалуются на отсутствие духа товарищества и общего ощущения радости на службе. Как сообщает Fox News, работники анонимно пожаловались в прессу в надежде, что начальство их услышит. По данным издания, многие признались, что уже подумывают о смене работы. Ещё одной причиной недовольства является кадровая политика президента США Джо Байдена, при которой не входящие в его внутренний круг люди часто остаются в стороне.

Большая часть естественной координации, которая обычно осуществляется в нормально функционирующем Белом доме, была утрачена, и не было предпринято никаких активных усилий, чтобы восполнить это путём сознательного тим-билдинга, — заявил один из чиновников Белого дома.

Сотрудники также рассказали, что их места на ряде мероприятий занимали работники окрестностей столицы из-за «лотерейной системы», используемой для определения того, кто должен приходить на определённые собрания.

По данным телеканала, многие собираются искать новые рабочие места в следующем году, как только президент официально отпразднует годовщину своего пребывания на посту.

Как напоминает сайт телеканала, о своём уходе уже объявили директор по коммуникациям вице-президента Камалы Харрис Эшли Этьен и старший советник Симона Сандер.

Всё это происходит на фоне продолжающегося снижения рейтинга Байдена и Харрис.

Ранее британское издание The Telegraph предположило, что следующий год может оказаться ещё сложнее для американского президента Джо Байдена, чем «катастрофический» 2021-й. Как полагают журналисты, Байдену не удалось надавить на Китай в вопросах Тайваня и Синьцзяна. Вашингтон также сдал свои позиции в Европе, чем может воспользоваться Россия. Американское мировое лидерство теперь находится под большим вопросом.