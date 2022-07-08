Foreign Affairs назвал фантастикой заявления Киева о победе над Россией

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Владимир Зеленский

Заявления Киева о скорой победе над Россией выглядят фантастикой, поскольку армия РФ слишком сильна, чтобы позволить Украине свести на нет ее достижения в Донбассе, пишет журнал Foreign Affairs. По мнению автора статьи, Киев и Запад должны пересмотреть амбиции и перейти от стратегии победы к поиску дипломатического компромисса.

Украинские лидеры и их покровители утверждают, что победа не за горами, но эта точка зрения все больше смахивает на фантастику, — отмечается в публикации.

Автор подчеркнул, что поставки вооружения Киеву и экономические санкции только затягивают конфликт, неудобства от которого испытывают в том числе и жители США и Европы. По его мнению, в конечном счете Западу нужно будет согласиться на ослабление многих ограничений, а России и НАТО следует начать новую серию переговоров, которые будут направлены на деэскалацию.

Ранее экс-начальник отдела политического планирования МИД Австралии Энтони Кевин заявил, что Украина вместе с союзниками де-факто потерпели поражение уже в течение первых недель российской спецоперации, но они «настолько убеждены собственной лживой пропагандой, что отказываются видеть этот факт». Так, в первые недели спецоперации российская армия уничтожила украинскую авиацию, аэродромы и военные коммуникации, хотя западные СМИ не любят сообщать об этом факте.