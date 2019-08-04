https://static.news.ru/photo/7332ed70-b6dc-11e9-b0d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить до заката 8 августа государственные флаги над Белым домом, а также над правительственными зданиями в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо.

Настоящим я приказываю, чтобы флаги США были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями, — цитирует распоряжение главы Белого дома ТАСС .

Это также касается всех дипломатических миссий, военных баз и кораблей ВМС США.

Как писал News.ru, в результате инцидента в городе Эль-Пасо на западе штата Техас погибли 20 человек. По данным полиции, стрелявшим оказался 21-летний Патрик Крузиус, который перед преступлением опубликовал в Сети манифест с поддержкой новозеландского убийцы-неонациста Брентона Тарранта.