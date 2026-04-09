В Туве объявлен день траура по первому президенту Ооржаку В Туве 11 апреля объявлен днем траура в связи со смертью президента Ооржака

В Туве 11 апреля объявлен днем траура в связи со смертью первого президента республики Шериг-оол Ооржака, сообщили ТАСС в пресс-службе республики. Его похоронят в этот же день.

Прощание с Шериг-оолом Дизижиковичем Ооржаком состоится 11 апреля в городе Кызыле, гражданская панихида будет проходить с 9 до 11 утра в здании Национального музыкально-драматического театра, — сказано в сообщении.

Первый президент Тувы Шериг-оол Ооржак умер 8 апреля на 84-м году жизни, сообщил действующий глава региона Владислав Ховалыг. По его словам, для республики это невосполнимая утрата, так как ушел из жизни выдающийся государственный деятель. Он выразил соболезнования близким.

Ранее стало известно, что на острове Сен-Мартен умер сын миллиардера Рональда Перельмана и психиатра Анны Чапман. Мальчик по имени Оскар скончался в возрасте 15 лет. Ребенок был долгожданным для семьи. Родители на протяжении продолжительного времени пытались завести детей, и рождение сына стало для них значимым событием. По предварительным данным, причиной смерти могло стать продолжительное заболевание.