Финансист Эпстин заплатил $500 тысяч за отказ от обвинений в изнасиловании

Отказ от претензий сексуального характера обошёлся финансисту Джеффри Эпстину в $500 тысяч. Именно столько он заплатил в 2009 году обвинившей его в насилии Вирджинии Джуффре. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По данным телекомпании, об этом говорится в обнародованном мировом соглашении.

Оно показывает, что Эпстин заплатил Джуффре $500 тысяч, чтобы дело было прекращено без признания ответственности или вины, — говорится в сообщении CNN.

Документ получил огласку в рамках иска Джуффре против британского принца Эндрю. По данным CNN, имя принца в документе не указано. Ранее его адвокаты отмечали, что данный иск нарушает условия определённого документа.

Как стало известно ранее, принц Эндрю направил просьбу в суд США отклонить иск правозащитницы Джуффре, обвинившей его в изнасиловании, когда женщине было 17 лет.

Иск рассматривается федеральным судом Манхэттена. Вирджиния Джуффре является одной из самых известных женщин, обвинивших финансиста Эпстина в торговле несовершеннолетними. По её словам, финансист шесть раз доставлял её для услуг сексуального характера адвокату и профессору Гарвардского университета Алану Дершовитцу начиная с 16-летнего возраста. В ответ на это Дершовитц заявил, что не имел связи с Джуффре.

Иск против принца Эндрю гласит, что венценосная особа вступала с Джуффре в связь в Лондоне помимо её воли. При этом финансист Эпстин был упомянут среди персоналий, склонявших её к интиму. Эндрю заявлял, что не имел связи с девушкой.

Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы. Мужчину взяли под стражу в начале июля 2019 года. В конце июля стало известно, что он был найден в камере в полубессознательном состоянии с повреждениями шеи и позднее скончался.

Ранее сообщалось, что герцог Йоркский Эндрю, сын королевы Великобритании Елизаветы II, может лишиться права использовать титул Его Высочества. Елизавета может пойти на такой шаг, если принц Эндрю не сможет доказать в американском суде свою невиновность в деле об изнасиловании 17-летней девушки в начале 2000-х.